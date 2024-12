Ilveggente.it - I pronostici del weekend (21-22 dicembre): Serie A e campionati esteri

del, con le feste di Natale alle porte tornano in campoA,B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.I protagonisti delsono i principalidi calcio:A,B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League, mentre la Ligue 1 si ferma per dare spazio alla Coppa di Francia.Idel(21-22):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InA la Roma dopo l’ennesima figuraccia stagionale a Como, si ritrova addirittura in zona retrocessione e ha assoluto bisogno dei tre punti contro il Parma. L’Atalanta continua a macinare gioco e punti, anche l’Empoli pare destinato a inchinarsi all’attuale superiorità della squadra di Gasperini. Vittorie interne in arrivo per quanto riguarda gli altriper Fulham, Bayer Leverkusen e Real Madrid.