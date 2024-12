Ilrestodelcarlino.it - I Malmadur con il loro ‘bildung’ chiudono la rassegna "Altrøscene"

Sono i veneticon ila chiudere ‘’,firmata da Giacomo Lilliù e realizzata in sinergia fra Anomolo Aps/Loop Live Club, Collettivo ØNAR, Malte e Amat. Stasera (ore 21.30) al Loop di Osimo il gruppo e la performer Elena Ajani proporranno un viaggio teatrale che esplora come si trasmette il sapere e come il processo di apprendimento plasma la nostra identità. Dalla testa di bue dipinta su una parete di caverna alla lettera a, che si evolve nella A di un moderno tutorial di calligrafia online; dal canto dell’aedo fissato per la prima volta su un nastro ricoperto di nerofumo nel 1860, fino ai podcast ascoltati oggi in cuffia: ogni tappa racconta come la memoria si sposti sempre più dai nostri ricordi personali ai dispositivi tecnologici che ne diventano custodi.