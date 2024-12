Ilrestodelcarlino.it - Familiari di Emily Vegliante esclusi dal processo per l'incidente mortale

di, giovane carabiniera morta in unstradale, non potranno costituirsi parte civile nelper la tragedia. A stabilirlo è stato il gup Danilo Russo che, nel corso dell’udienza preliminare di ieri, ha respinto l’istanza degli eredi della giovane militare. Davanti al giudice è comparso un unico imputato, il 49enne che guidava la macchina che si è schiantata contro quella sulla quale viaggiava la 22enne. L’uomo è assistito dall’avvocato Beatrice Capri che, a margine dell’udienza, ha spiegato come l’istanza sia stata rigettata perché "depositata irritualmente e in maniera non tempestiva, a fronte di una posizione stragiudiziale assicurativa aperta". Il caso è stato quindi aggiornato al 12 giugno, quando verrà discussa l’udienza preliminare e si dovrà decidere per il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell’imputato.