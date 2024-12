Iodonna.it - Dopo un anno particolarmente difficile per la famiglia, William e Kate hanno voluto infondere nei loro auguri festivi un messaggio di speranza per il futuro

L’immagine bucolica e serena è stata scelta daper convogliare, a detta deiassistenti a Kensington Palace, undi amore, resilienza eper il. Ma per poco ilcartoncino dinon ha causato un altro scandalo fotografico: pochi minutiessere stato diffuso sui social, è stato cancellato, per poi riapparire leggermente modificato. E per fortuna questa volta non ci sono state gaffe.Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale X Leggi anche › Picnic e passeggiate: il ritorno diMiddleton a Balmoral Glidicon una foto non ineditaNel tipico stile degliRoyal, il cartoncino è posto su uno sfondo di luci natalizie con una foto – già vista – che ritrae i principi del Galles e itre figli allegri e sereni in un campo nei pressi di Sandringham.