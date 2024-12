Biccy.it - Dolcenera fa un video sfogo sul caso Tony Effe a Capodanno, ma non è molto chiara

Ildiche parla del concerto didiè diventato virale. “Devo dire una cosa sulla polemica die ilperché non puoi aprire internet che lo leggi“. Ed è a questo punto cheinizia col suo elenco punto per punto. Il primo punto è quello più chiaro: “Innanzitutto non puoi invitare uno e accorgerti dopo di quello che dice“. Una cosa sulla carta vera, ma va precisato che il nome diera solo stato ipotizzato, non era ancora stato contrattualizzato, tant’è che è stato lo stesso sindaco a invitarlo a fare un passo indietro perché non voleva nel proprio concertone dinomi divisivi. Il secondo punto elencato da, invece, non l’ho capito: “Seconda cosa si dovrebbero mettere d’accordo il sindaco di Roma con Sanremo“.