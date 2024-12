Cinemaserietv.it - Diamanti, la trama del film di Ozpetek (senza spoiler): donne tra passato e presente

Il nuovodi Ferzan, ci porta nella Roma degli anni ’70, con unaambientata in una sartoria gestita da due sorella, Alberta e Gabriella. L’arrivo di una commissione molto importante, che arriva dal mondo del cinema, è il pretesto per raccontare le vite e i drammi delleche lavorano nella bottega. Di seguito, approfondiamo nel dettaglio la storia,.Il costume rosso vermiglio realizzato per il– Fonte: Vision DistributionIlinizia con il cast (18 tra le più importanti attrici italiane, da Jasmine Trinca a Milena Vukotic) riunito ad un tavolo in casa di Ferzan(nei panni di se stesso), con un copione in mano: il regista, infatti, le ha convocate lì per leggere la sceneggiatura del suo nuovo(lo stesso che stiamo guardando?).