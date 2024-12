Ilgiorno.it - Daniela Santanchè indagata a Milano per la bancarotta fraudolenta di Ki Group

Leggi su Ilgiorno.it

, 20 dicembre 2024 – Nuovi guai per. Dopo il caso Visibilia, la ministra del Turismo risulta infattidalla Procura diper laper ladi Kisrl, una delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla senatrice di Fratelli d'Italia. Insieme a lei, sul registro degli indagati ci sono l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro con il fratello Michele Mazzaro, Antonino Schemoz e altre due persone. L'iscrizione della ministra, come anticipato da La Stampa, si evince dall'atto di proroga delle indagini, concesso dal gip ai pm e notificato lo scorso 19 novembre. Il tribunale fallimentare lo scorso gennaio ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società con un "passivo" per oltre 8,6 milioni di euro.