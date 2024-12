Lanazione.it - Da YouTube al palco: Ninna e Matti in scena a Firenze

, 20 dicembre 2024 - Coppia dir amatissima da milioni di bambini,sono pronti a uscire dagli schermi per approdare, domenica 22 dicembre, suldel Teatro Cartiere Carrara di, nell’ambito del Super Tour. Accompagnati da dieci performer e ballerini,regaleranno nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Per venire incontro alle tante richieste, sono previsti due spettacoli, alle ore 15 e alle ore 18. I biglietti (da 35 a 48 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).