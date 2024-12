Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Dove arriverà l’Inter quando Lautaro ricomincerà a segnare?

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 09:56:10 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal:Un anno fa,era stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Bologna. Un anno dopo, la squadra ha eliminato l’Udinese e, in febbraio, nei quarti di finale incontrerà la Lazio, alla quale in campionato ha appena rifilato sei gol all’Olimpico. Chi vincerà, incontrerà in semifinale la vincente di Milan-Roma. La fine dell’anno della seconda stella si avvicina e il bilancio di Inzaghi è decisamente corroborante in vista del 2025. Terzo in campionato, a tre punti dall’Atalanta capolista, ma con la partita con la Fiorentina da recuperare; sesto nella classifica del girone unico di Champions con ottime chances di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.