Tvplay.it - Calciomercato, Juventus spiazzata dal Napoli: “De Laurentiis non lo darà mai”

Ilnon ha alcuna intenzione di cedere il giocatore alla: una decisione del presidente Aurelio Deche farà molto discutereSi avvicina il mercato di gennaio, con i top club della Serie A impegnati per rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione. Ildeve aggiungere delle pedine importanti per tentare l’assalto ai primissimi posti, o quantomeno per dare fastidio. Serve un difensore centrale in grado di poter dare il cambio ad Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno.dal: “Denon lomai” (LaPresse) Tvplay.itBuongiorno si è infortunato, tornerà tra circa un mese, e al suo posto con ogni probabilità Conte impiegherà Juan Jesus. Il ciclo del difensore brasiliano, tuttavia, sembra giunto al termine e quindi il club partenopeo potrebbe acquistare un nuovo centrale.