Superguidatv.it - Antonia arriva su Rai3: quando in tv della serie che parla di endometriosi

Leggi su Superguidatv.it

L’è al centro di. Dopo la messa in onda in streaming su Amazon Prime, lasulla Rai dove potremo vedere la malattia dal punto di vista dell’attrice Chiara Martegiani da cui è nata l’idea di. Vediamo insiemeandrà in onda., lasull’sulla RaiIn Italia sono tantissime le donne che soffrono di, una malattia ancora poco conosciuta e che ha trovato il giusto risalto in. Laè stata premiata con il Nastro d’argento SIAE, main sponsor dell’evento, proprio per la tematica trattata.Il dramedy, trasmesso su Amazon Prime,ora in chiaro in prima serata sucon due puntate che andranno in onda sabato 21 dicembre 2024 e sabato 4 gennaio 2025.Ma di cosa? Una giovane donna,appunto, decide di andare via di casa e di trasferirsi a Roma.