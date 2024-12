Terzotemponapoli.com - Agostini: “Neres e Kvaratskhelia sono diversi, ma complementari”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un attacco esplosivo per il NapoliMassimo, ex calciatore e dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull’assenza di Buongiorno e sulla coppia d’attacco formata da. “Quella di Buongiorno è un’assenza pesante, anche se il giocatore non ha ancora raggiunto i livelli che tutti ci aspettavamo,” ha esordito.Entrando nel merito del reparto offensivo del Napoli,ha sottolineato come Davide Khvicha, pur avendo caratteristiche molto diverse, possano convivere perfettamente sul campo: “è un giocatore imprevedibile, capace di spezzare il ritmo di una partita con le sue giocate. Sa entrare in area di rigore, cercare l’uno-due con compagni come Lukaku e offrire l’ultimo passaggio decisivo.