Ilfattoquotidiano.it - Addio carriera, è il momento delle soft girl che lasciano il lavoro per vivere felici: ecco cos’è il nuovo trend della Gen Z e perché fa discutere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cosa voglio essere da grande? Voglio essere felice, godermi una vita lenta, coltivare le mie passioni, dedicarmi agli altri”. Sui social avrete visto video di questo tipo, accompagnati da scene di vita bucolica tra orti, giardini alla Beatrix Potter e caminetti accesi. Benvenuti nell’era, le ragazze che rinunciano alla frenesia del mondo delcercando una vita più rilassata e appagante tra le mura domestiche.Chi sono le– Il terminenon è: circola sui social dalla fine degli anni Dieci ed è particolarmente popolare in Svezia, dove le content creator che si riconoscono in questo stile di vita spesso si descrivono come “hemmaflickvän” e “hemmafru” (letteralmente “fidanzata casalinga” e “casalinga“). Oggi lesono un po’ ovunque, e sono sempre di più: in generale, sono giovani donne che rinunciano alle ambizioni diper dedicarsi a una “vita lenta”, qualsiasi cosa significhi.