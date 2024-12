Secoloditalia.it - Valditara: “Chi rompe, paga”. Il ministero sarà parte civile contro i vandali delle occupazioni

«Chi rovina una scuola devere per rimetterla in sesto, non devono piùre i cittadini». Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che ha annunciato che ilintende costituirsinei processi penalii responsabili dei danneggiamenti avvenuti durante lestudentesche.: “Atti di mero teppismo che nulla hanno a che vedere con l’esprimere dissenso”ha citato alcuni degli episodio più gravi che si sono registrati negli ultimi tempi: al liceo Gullace di Roma, i danni sono stimati in due milioni di euro; al Virgilio, sempre nella Capitale, si parla di almeno 60.000 euro; non va meglio a Pisa, dove gli istituti Pacinotti e Da Vinci sono stati devastati. «Siamo davanti ad atti di mero teppismo, che nulla hanno a che vedere con la libera espressioneopinioni e del dissenso», ha commentato il ministro, sottolineando come questi episodi compromettano il diritto degli studenti di accedere a un ambiente scolastico adeguato.