Liberoquotidiano.it - "Una gigantesca figura di m***da". Gualtieri e Pd? "Ecco chi faranno cantare a Capodanno" | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Almeno 5 o 6 percorsi da fare guardando i giornali di oggi. "E il primo ha a che fare con Ucraina e Russia", spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Nelle ultime 36 ore c'era il colpo dato dall'Ucraina alla Russia, con l'omicidio mirato del generale Kirillov, quasi alla israeliana, un messaggio di forza. Ieri è stato invece il giorno in cui Zelensky con doloro realismo ha detto: 'Non siamo in grado né di riprenderci la Crimea né di contendere il Donbass'. Una lettura non partigiana dovrebbe dire: sia Mosca sia Kiev tirano la corda per posizionarsi bene verso il negoziato che Trump imporrà, e al contempo Kiev si prepara a rinunce territoriali. Si potrebbe intravedere un percorso negoziale, ma i giornali quelli che hanno direttore editoriale la Zakharova, si scherza, e che pubblicano in caratteri cirillici, titolano sulla 'resa di Zelensky', 'la guerra è persa' eccetera.