Tutta la magia del Natale. Dal gospel alle fiabe: in regalo musica e teatro

L’energia e il calore del, la verve trascinante di una banda che spazierà dallaclassica a quella popolare, ma anche due rappresentazioni teatrali in grado di accendere uno sguardo originale sulle feste natalizie. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno da qui al weekend lo Spazio Stendhal di Desio, all’interno dellaVilla Tittoni di via Lampugnani. Oggi21 le voci del coroProject (nella foto) saranno protagoniste del concerto “A new start - Luce di speranza per un nuovo inizio“, fatto di branie spiritual, mentre domani alla stessa ora a esibirsi sarà il Corpole Pio XI Città di Desio: gli strumentisti saranno accompagnati dvoci di Federica Bado e Valeria Gangarossa, allieve della Fondazione Civica Scuola die Danza, e proporranno un viaggio tra brani popolari,classica e melodie tradizionali.