Tvzap.it - Tragico incidente, Domenico muore a soli 36 anni: “Vivrai nel nostro cuore”

nel”.36– Lutto a Postiglione, in provincia di Salerno, per la scomparsa diCaputo, operaio di 36, ennesima vittima di unsul lavoro, avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024. ( dopo le foto) Leggi anche: Scandicci, marito e moglie si buttano dalla finestra di casa e muoionoLeggi anche: Prima il sorpasso e poi la tragedia, Luigidavanti alla moglieCaputo36: “nelCaputo era un lavoratore stimato, apprezzato e benvoluto da tutti. Il 36enne era imparentato con il sindaco del comune salernitano, Carmine Cennamo. Il Municipio si è stretto nel dolore attorno alla famiglia del primo cittadino per la terribile perdita.