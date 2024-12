Nerdpool.it - The Penguin – Matt Reeves sta iniziando le trattative per una seconda stagione

Il registaha confermato che la pianificazione delladi Theè già in corso in una nuova intervista con Variety pubblicata mercoledì.e Zoë Kravitz si sono seduti con la testata per parlare, tra le altre cose, del sequel di The Batman.ha confermato che lesono in corso, ma la realizzazione di un’altraè ancora lontana dall’essere garantita.Quando gli è stato chiesto di The Batman – Parte II,ha dichiarato: “Stiamo finendo la sceneggiatura. Gireremo l’anno prossimo”. Kravitz è intervenuto per chiedere di altri spinoff televisivi, sottolineando quanto sia stato popolare e di successo di Theha risposto: “Sì, stiamo parlando con la showrunner Lauren LeFranc per fare un’altra. È stata un’esperienza speciale.