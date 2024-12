Sydney Sweeney è entrata nello spirito del Natale

Leggi su Amica.it

Sembra proprio chesi sia fatta contagiare dalla mania, tradizionalmente diffusa in questo periodo, del Christmas jumper.Avvistata per le strade di New York, l’attrice ha indossato maglione con motivi geometrici insieme a giacca di pelle, jeans ampi, slingback e borsa Arcadie di Miu Miu. Il giorno dopo,ha optato per pullover Gucci in jacquard di lana con cristalli sullo scollo, pantaloni in pelle e stivaletti con silhouette a punta. Il maglione natalizio si indossa nei prossimi look per le feste, parola di. GUARDA LE FOTOI Christmas Jumper delle star (e quelli in passerella) Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdelAmica.