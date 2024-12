SuperG Val Gardena 2024 | start list e favoriti Paris e gli altri azzurri ci provano

Leggi su Sportface.it

Dopo la parentesi nordamericana, la Coppa del Mondo/2025 di sci alpino torna in Europa e sulla Saslong è tutto pronto per una due giorni imperdibile. Si parte venerdì 20 con il, poi sabato 21 toccherà alla discesa libera. Slalomisti e gigantisti in Alta Badia, mentre Dominike compagni proveranno a cercare l’exploit già riuscito a Giovanni Franzoni con il suo 4° posto in quel di Beaver Creek. Squadra azzurra che si presenta al gran completo, con Mattia Casse già protagonista di ottime prestazioni nelle due prove cronometrate con un primo e un secondo posto. Al via anche l’eterno Christof Innerhofer, così come Nicolo Molteni, Florian Schieder e Max Perathoner.L’unicofin qui disputato in stagione se lo è aggiudicato Marco Odermatt sulle nevi della Birds of Prey, precedendo il francese Cyprien Sarrazin in quello che è stato il duello andato già in scena la passata stagione.