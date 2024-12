Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl riceve la patch 1.1 che risolve oltre 1800 problemi

L’ultimo aggiornamento di2:ofrappresenta un ulteriore passo avanti per il titolo, visto che GSC Game World ha deciso dire una gran quantità diche hanno colpito il gioco sin dal lancio avvenuto il 20 novembre 2024 su PC e Xbox Series XS.Con la1.1, il team di sviluppo ucraino ha infatti introdotto1.800 correzioni, migliorando il sistema A-Life, la qualità dell’IA, la stabilità del titolo e molto altro, promettendo un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.L’aggiornamento affronta in modo dettagliato molte delle criticità segnalate dagli utenti, tra cui:A-Life migliorato: Gli NPC ora appaiono più frequentemente e si muovono in modo naturale, persino quando fuori dalla visuale del giocatore. Sono stati risolti bug che causavano spawn dietro al giocatore o la mancata interazione tra NPC e mutanti.