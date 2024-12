Biccy.it - Siffredi svela cosa c’è dietro il ritiro di Malena: “Non mi risponde più”

Per anni ha sfidato i pregiudizi e i bigotti ed è sempre andata fiera del suo lavoro, poi all'improvviso – almeno per il pubblico -, qualche giorno fa ha annunciato il suo (Barbara d'Urso c'avrebbe fatto almeno 5 puntate ricche di buste choc). L'attrice ha detto che l'industria nella quale lavorava è pericolosa e che si era pentita delle sue scelte. Questo ha spiazzato tutti, ma non Rocco, che ha lanciato e supportato negli anni. In una lunga intervista rilasciata a Mow Mag, ha detto che in realtà ha lasciato quel mondo due anni fa e che a questo cambiamento dell'attrice potrebbe esserci un lutto, la perdita del suo migliore amico (ossia il cugino di Rocco).