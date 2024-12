Inter-news.it - Runjaic e l’Udinese anti Inter: 2 ex, uno dal 1?! Probabile formazione – TS

L’avversaria dell’in Coppa Italia èdi Kosta. Il tecnico tedesco, di origini croate, ha due ex nerazzurri in squadra, uno solo dovrebbe partire dall’inizio. Ladi-Udinese.BIS – Sarà la seconda sfida in questa stagione trae Udinese, la prima a San Siro. Infatti, le due squadre si sono già affrontate lo scorso 28 settembre, quando i nerazzurri si imposero 2-3 al Bluenergy Stadium di Udine. Partita in cui si sbloccò Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Oggi una nuova partita, ma in Coppa Italia e allo Stadio San Siro di Milano. Come Simone Inzaghi, anchefarà turnover per dare spazio a chi ha giocato meno in questa stagione. In casa friulana, ci sono due ex nerazzurri che qui a San Siro hanno alzato almeno uno scudetto: ossia Daniele Padelli e Alexis Sanchez.