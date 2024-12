Ilrestodelcarlino.it - Revocata la licenza al circolo Endas di Provezza: disturbi e violazioni

ladi somministrazione di cibi e bevande per ilricreativoin via San Cristoforo agrazie al lavoro congiunto della Polizia di Stato, della Polizia Locale e del Comune di Cesena. Il tutto è iniziato da una nota della Polizia di Stato che ha segnalato al Suap (sportello unico attività produttive) del Comune di Cesena, la presenza di motivi che riguardano il titolare. La revoca dellaè frutto del lavoro sinergico da parte del personale del commissariato di PS e della Polizia Locale, che in più occasioni sono intervenuti a seguito di segnalazioni per il disturbo e i disagi causati dalle feste organizzate dalche, oltre ad attirare un gran numero di persone, si prolungavano per tutta la notte. Il, infatti, in più occasioni veniva sanzionato, oltre che per la violazione delle normative comunali in materia di emissione di suoni, anche per l’inosservanza della disciplina sui circoli privati, che prevede che le attività ricreative possano essere rivolte esclusivamente ai soci regolarmente iscritti.