Ilgiorno.it - Reading poetici e rilettura teatrale di Raymond Carver

Leggi su Ilgiorno.it

Cantierememoria, la rassegna di eventi promossa dalla Casa della Memoria di Milano, torna con un palinsesto che celebra i valori più preziosi della Costituzione, la pace e la libertà - oggi più che mai ideali da custodire e difendere, in un mondo dilaniato da conflitti. La Pace passa anche dalla libertà di espressione, dall’ascolto, dall’inclusione e dalla valorizzazione dell’altro. E sono proprio queste le parole chiave degli appuntamenti in calendario per oggi e domenica: l’arte la farà da padrona con poesie, performance teatrali e il canto corale. Si comincia oggi alle 18 con undi poesie e racconti curato da “Basti-menti“ - spazio di accoglienza e condivisione per chi sperimenta disagio mentale o psicologico, dove la malattia è vissuta come possibilità di scambio e arricchimento reciproco – e l’impresa sociale Scacco Matto – nata dal progetto di Wladimir Fezza, psicologo che mira a valorizzare il potenziale di chi soffre di disagio psichico.