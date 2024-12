Lapresse.it - Rai: Tajani, su emendamento canone dato segnale, bisogna dire dei no

Roma, 19 dic. (LaPresse) – Nel 2024 “abbiamo anche saputodei no, perché anche tra alleati è giusto pretendere rispetto. Noi rispettiamo tutti ma vogliamo essere rispettati, siamo stati costretti a dare unsul famosoRai, ma non funzionava, perché i 420 milioni da dare alla Rai sarebbero stati presi per altre vie. Detto questo noi siamo leali con i nostri alleati, il presidente del Consiglio sa benissimo che può contare su di me e su tutta Forza Italia, che è presente in tutte le istituzioni, e vogliamo continuare a lavorare in questazione per rafforzare il centrodestra. Quando facciamo alcune battaglie che magari possono destare qualche perplessità, sono battaglie che noi facciamo perché tocca a noi occupare lo spazio che il centrosinistra ha lasciato. Non esiste più il centrosinistra, esiste solo la sinistra, quegli elettori hanno diritto ad avere un punto di riferimento e quello dobbiamo restare, per permettere al centrodestra di vincere nuovamente nel 2027 le elezioni politiche.