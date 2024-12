Ilgiorno.it - Precipita dal tetto dell’oratorio di Zelo Buon Persico: 48enne in ospedale

(Lodi), 19 dicembre 2024 - Un lavoratore bresciano di 48 anni, che stava facendo manutenzione aldi via Dante a, èto al suolo, per cause da chiarire, da un’altezza di circa sei metri. L’operaio ha accusato traumi diffusi e in particolare al bacino, alla testa e a un polmone. È però sempre rimasto cosciente. La Centrale unica del 118 dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza gli ha assegnato un codice rosso, per via della seria dinamica dell’infortunio e del colpo subito. L’uomo, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Il lavoratore è stato soccorso dagli operatori della Croce bianca di Melegnano, intervenuti con i colleghi della automedica e della auto infermieristica di Lodi e accompagnato in, al Niguarda di Milano, per accertamenti.