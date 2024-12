Ilgiorno.it - Porta presa a martellate e minacce di morte

Serata di paura in via Ticino, dove un giovane armato di martello ha preso d’assalto l’abitazione di un conoscente. Il 19enne, nato in Arabia Saudita da genitori senegalesi e residente a Legnano, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse diaggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si è presentato davanti alla casa del suo debitore, anch’egli senegalese, gridando. "Vieni fuori o ti ammazzo". Armato di martello, ha cercato di sfondare lad’ingresso. Non soddisfatto ha distrutto uno scooter. L’intervento dei militari, allertati dai vicini, ha evitato il peggio. Alla vista delle forze dell’ordine, il 19enne ha opposto resistenza, rendendo necessario un intervento energico per immobilizzarlo. In caserma ha continuato a manifestare commenti alterati, urlando frasi sconnesse come "Vedo il maligno".