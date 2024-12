Sport.quotidiano.net - Pontedera pronto per la sfida contro Legnago dopo il successo sul Perugia

Con la delicataalormai alle porte (si gioca domani alle 20,30 al Mannucci), ilpuò valutare i dati del preziososule rallegrarsi per essere stato bravo, attento e determinato a far pendere dalla sua parte, sfruttandoli al meglio, gli episodi di una gara sostanzialmente equilibrata come dicono i numeri. I tiri nello specchio, ad esempio, sono stati 6 per parte, a fronte di 12 conclusioni granata e 15 ospiti. Anche i dribbling totali, 14 a 12 per gli umbri e quelli riusciti, 8 a 7 sempre per gli ospiti, sono praticamente in equilibrio, così come, per quanto riguarda la fase difensiva, ilha recuperato 11 palle nella metà campo avversariale 10 del, mentre i duelli aerei vinti sono stati il 50% esatto. La squadra di Menichini si è imposta di pochissimo nell’xG (expected Goals) che è stato di 1,5191,493, mentre quella di Zauli ha prevalso sull’xGoT (expected Goals on Target, che è stato di 2,8432,723, dati che alla fine hanno espresso un Ipo (indice di pericolosità) di poco maggiore per gli ospiti (51 a 45).