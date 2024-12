Cityrumors.it - Nuovo Codice della Strada, è già record di multe: un dato impressionante

La tolleranza zero comincia a dare sin da subito i suoi frutti: a farne le spese sono già stati in tantissimi, con numerose infrazioniCome prevedibile è stato un inizio dirompente per il, entrato in vigore il 14 dicembre. In soli tre giorni, tra il 13 e il 15 dicembre, le pattuglie impegnate in controlli straordinari hanno registrato quasi cinquemila. In più, sono state ritirate oltre trecento patenti e sequestrate più di duecento carte di circolazione. Numeri che parlano chiaro: la tolleranza zero è ilmantra delle forze dell’ordine., è giàdi: un(Ansa Foto) – Cityrumors.itLe strade italiane si sono trasformate in un enorme laboratorio di sicurezza, con oltre 19mila pattuglie tra Poliziale e Carabinieri schierate su tutto il territorio nazionale.