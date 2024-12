Lanazione.it - Monsignor Bernardino Giordano è il nuovo vescovo di Grosseto

, 19 dicembre 2024 –, 54 anni, originario di Torino, è ildi. La nomina è stata ufficializzata da Papa Francesco dopo aver accettato la rinuncia al governo pastorale delle Diocesi die di Pitigliano-Sovana-Orbetello, unite in persona Episcopi, presentata daGianni Roncari., della Diocesi di Saluzzo, sacerdote fidei donum presso la Prelatura territoriale di Loreto, è Vicario Generale della Delegazione Pontificia per il Santuario. Lo rende noto un Bollettino della sala stampa della Santa Sede. Ha conseguito la Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Entrato nel Seminario Diocesano di Saluzzo, è stato ordinato sacerdote per la medesima Diocesi il 15 dicembre 2001. A, la nomina diè stata resa nota nella cappella del seminario vescovile daluscente Giovanni Roncari, riunito con il clero della diocesi grossetana per il ritiro pre natalizio.