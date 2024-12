361magazine.com - L’ora in più per pensare: Sky TG25 con Alessio Viola

in più per: Skycon“Sky” è una boccata di aria fresca nel panorama delle notizie in tempo reale. Il nuovo programma di approfondimento settimanale di Sky TG24 condotto dal giornalista, rappresenta una “venticinquesima ora” per riflettere sui fatti della settimana con toni pacati e analisi approfondite.Ogni sabato alle 16.00, gli abbonati premium di Sky TG24 possono sintonizzarsi su un’ora di “speciale” unica nel suo genere. Ideata con la cura editoriale di Franco Ferraro, questa trasmissione si propone di andare oltre la superficie delle breaking news per esplorare il contesto, i retroscena e le implicazioni delle notizie più rilevanti e di quelle meno visibili, che spesso sfuggono ai radar dell’informazione tradizionale.Skysi colloca nel palinsesto come un’opportunità per fare un passo indietro rispetto alla rapidità imposta dalla cronaca in tempo reale.