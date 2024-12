Ilfattoquotidiano.it - La lotta di classe l’hanno vinta i ricchi. E ora comandano con sempre meno pudore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Eleonora PadovaniSiamo di fronte al paradosso per cui ladirigente, cioè l’insieme di coloro che occupano un posto preminente in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale, sale al potere quando prende posizioni anti-establishment? E’ più una narrazione manipolatoria quella di definirsi anti-establishment, che nell’ultimo decennio ha dato e sta dando i suoi frutti in termini di consenso ma che nella realtà non è foriera di cambiamento.E’ la narrazione di una soluzione facile senza la proposta concreta di poter fare qualcosa per la società civile. E’ l’esempio di Giorgia Meloni, salita al potere dall’opposizione a Draghi per poi assoggettarsi alle stesse regole e che considera le tasse “il pizzo di stato”.Chi prende le decisioni oggi? Potremmo dire un “potere economico” che ha la capacità di influenzare in modo determinante persone o situazioni mondiali e che non ha scrupoli nell’usare il potere per i propri utili personali al fine di diventare una autorità suprema nell’ambito di una comunità o di uno Stato.