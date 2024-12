Spazionapoli.it - Kvaratskhelia, colpo di scena inatteso: cosa è successo a Castel Volturno

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli Ultimissime – In casa Napoli sono emersi dettagli importanti legati a. Le ultime sul georgiano. Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Genoa e Napoli. Gli azzurri proseguono la preparazione ain attesa del match che sarà valido per la 17esima giornata di Serie A. La posta in palio a Marassi sarà molto alta, ancor più dopo l’ultima vittoria contro l’Udinese. Intanto, Antonio Conte negli ultimi giorni è stato costretto a fare i conti con due infortunio molto pesanti. Il primo riguarda Khvicha, mentre il secondo Alessandro Buongiorno. Negli ultimissimi minuti, però, sono emersi dettagli importanti circa le condizioni del georgiano. Quest’ultimo, si è infortunato nel match contro la Lazio ma il problema fisico riscontrato non è apparso molto grave.