Movieplayer.it - Josh O'Connor potrebbe essere il prossimo James Bond: Addio Aaron Taylor-Johnson?

Leggi su Movieplayer.it

Secondo nuove indiscrezioni,non è più in lizza per interpretare, ma il franchise sarebbe ora interessato aO'. L'identità delè uno degli argomenti più dibattuti tra i fan del celebre franchise, e ora arrivano nuove e intriganti notizie al riguardo. Qualche giorno fa, The Insider ha riportato che, precedentemente considerato uno dei favoriti per il ruolo, non sarebbe più in lizza per interpretare il007. La causa di questa esclusione sarebbe da attribuire alla pessima ricezione del suo ultimo film, Kraven - Il cacciatore, letteralmente "bombardato" dalla critica.O'sarà il? La ricerca del nuovocontinua, e ora una previsione riportata dal quotidiano The Hollywood .