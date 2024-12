Ilrestodelcarlino.it - Infermiera salva neonato: “Un premio per Marianna Corda”

Scandiano (Reggio Emilia), 19 dicembre 2024 – Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ieri pomeriggio ha incontrato, l’di 52 anni che la scorsa settimana avevato un. Il bimbo, di nemmeno un anno, era stato colpito da un improvviso malore che aveva provocato un arresto cardiaco. L’è stata dunque ricevuta in Comune per ricevere il ringraziamento da parte del primo cittadino scandianese. Nasciuti si è congratulato con la professionista dell’arcispedale Santa Maria Nuova per il generoso e tempestivo intervento che ha permesso dire la vita alnel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre., durante l’incontro in municipio, ha rito l’importanza del ruolo degli infermieri condividendo con l’intera categoria il riconoscimento del sindaco Nasciuti.