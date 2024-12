Inchiesta Open, Renzi e gli altri imputati prosciolti

Leggi su Ildenaro.it

Firenze, 19 dic. (askanews) – Il gup del Tribunale di Firenze, Sara Farini, ha prosciolto Matteodieci indagati nell’sulla Fondazione, accusati di finanziamento illecito ai partiti. Il giudice ha infatti deciso che non c’era luogo a procedere, annullando tutte le accuse.assieme aanche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai e Alberto Bianchi. L’riguardava presunte irregolarità nei finanziamenti alla Fondazione, creata per sostenere le iniziative politiche di, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Partito Democratico.La decisione è stata accolta con soddisfazione daglie dai loro legali, che hanno sottolineato l’assenza di prove a sostegno delle accuse. Le motivazioni del verdetto saranno depositate dal giudice entro 90 giorni.