Il Napoli e il ‘caso’ Osimhen con il Lille…

Ile ‘quella’ trattativa con il Lille per Victor: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Olivier Letang era appena diventato presidente del Lille e non riusciva a capire i conti dell’operazionecon il. Centravanti nigeriano alper 70 milioni e acquisto, da parte del Lille, di quattro giocatori per 20 milioni dalche fruttarono un maxi plusvalenza con il Lille che ha rescisso loro i contratti dopo una sola stagione”. La trattativae Lille che portòin azzurro.Ieri Letang è tornato sulla vicenda e ha rivelato un particolare inquietante: «Il netto incassato ammonta a più o meno 7 milioni». E la giustizia sportiva? Di recente il Procuratore Chiné ha chiesto le carte alla Procura di Roma e, da questo, si deduce abbia aperto un fascicolo.