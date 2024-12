Ilrestodelcarlino.it - Il Monteombraro spreca troppo e cade con il Baiso

1 MONTOMBRARO 0: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi, Ovi, Cristiani, Briselli (85’ Silvestri), Caputo (89’ Benassi), Viviroli (75’ Galli). All. Santi. MONTOMBRARO: Ferrone, Borri, Monari (81’ Fusco), Carnazza, Dardi, Feraco, Generali (70’ Nicita), Sighinolfi, Zattini (59’ Naini), Rizzo, Pressato. A disp. Guerrieri, Hinek, Lotti, Gozzi, Pappalardo, Bigi. All. Fanti. Reti: 31’ Banzi Il Montombraroe perde col. Al 30’ sul secondo angolo di fila Banzi appoggia in rete l’1-0 da un metro di testa su un rimpallo. Al 50’ Carnazza per Zattini che dal limite impegna Caccialupi. Al 57’ Sighinolfi serve Pressato che calcia fuori. Le altre gare della 16^ giornata: Riese-Casalgrande 1-1. Classifica: Cdr Mutina 41, Castellarano 32, Campagnola 31, Sanmichelse e30, Ganaceto 28, Riese e La Pieve 27, Castelnuovo 24, Casalgrande e Sammartinese 23, United Carpi 14, Montombraro, Fiorano e Camposanto 12, San Felice 11, Colombaro 10, Smile 9.