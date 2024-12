Ilgiorno.it - Il coro dei Piccoli Musici e Natale con Dickens

Leggi su Ilgiorno.it

Una serie di eventi, ospitati sia al Teatro Donizetti che al Teatro Sociale (in Città Alta), pensati per immergersi nella magia dele del brindisi del nuovo anno. È il programma realizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti per le festività natalizie a Bergamo. Si parte sabato al Teatro Sociale, che ospiterà, alle 15,30, ildei, diretto da Mario Mora, alle prese con melodie tradizionali e brani da musical e arie d’opera. Titolo del concerto: Il suono della voce. Un’accurata selezione di folk songs di diverse nazioni, di estratti musicali di Leonard Bernstein e di Richard Rodgers, di canti d’opera, ricordando il centenario della morte di Giacomo Puccini, nonchè di alcune delle più belle melodie natalizie. Il 31 dicembre, invece, vedrà in scena un classico della letteratura natalizia come A Christmas Carol, tratto dal celebre romanzo di Charles, rappresentato dalla Compagnia Bit al Donizetti (ore 22).