Genoa vs Napoli | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei per rimanere in scia dell’Atalanta capolista, i liguri per mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 21 gennaio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRECon l’arrivo di Vieira in panchina, i rossoblù hanno decisamente cambiato passo conquistando sei punti in 4 partite, frutto di tre pareggi ed una vittoria. Ovviamente c’è ancora molta strada da fare anche perchè la zona retrocessione è dietro l’angolo(due punti), ma la squadra lascia intravedere margini di miglioramento.I partenopei vogliono riprendersi la vetta della classifica e, dopo quella di Udinese, vanno a caccia di un’altra vittoria in trasferta.