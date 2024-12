Anteprima24.it - Gavio rientra a Benevento: fine del viaggio, il Funambolo pronto ad accoglierlo

Tempo di lettura: 3 minutiDomenica 22 dicembre, alle ore 12:00, dopo 81 giorni dalla partenza e dopo aver attraversato l’Italia, la Svizzera, la Francia, il Portogallo e la Spagna in bicicletta, solo con chitarra e sacco a pelo, il cantautoretornerà nella suaalcaffè letterario, in via Cardinal di Rende, luogo da dove è iniziato il suo.Dal 2 ottobre, infatti, l’artista Gianfrancesco Cataldo ha indossato i panni del ciclista, diventando una due ruote, rinunciando alle certezze del suo mondo e del suo quotidiano per affidarsi al filo degli eventi, ad un tempo umano, in armonia con il respiro della natura. Nella sua pedalata in Europa,, con fili funambolici, ha tessuto reti e intrecciato e rintracciato storie di Funamboli come lui: artisti, viaggiatori, studenti e lavoratori lontani dalla propria terra, ma anche persone in difficoltà e abitanti delle marginalità sociali e della mente.