Puntomagazine.it - Fuochi d’artificio: sequestrati 15 tonnellate di botti e deposito illegale

. Ilcon circa due millioni disi trovava in una zona collinare di Corigliano-Rossano in provincia di CosenzaI Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno sequestrato quasi 2 milioni dipericolosi in unnella zona collinare del Comune di Corigliano-Rossano. Hanno inoltre denunciato tre persone all’Autorità Giudiziaria di Castrovillari. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza. I militari delle fiamme gialle hanno scovato un ulterioreabusivo dall’approfondimento di alcune risultanze investigative emerse da una precedente attività di servizio che, nel mese scorso, aveva già portato all’arresto di un soggetto per la detenzione e commercializzazionediassimilabili a “bombe” o “ordigni esplosivi”.