Fedez, mamma Tatiana rassicura i fan sulle condizioni di salute del rapper: "Niente di grave!"

Ledidiin queste ore stanno recando preoccupazione.Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la trasmissione Sarà Sanremo, nel corso della quale i prossimi partecipanti al Festival hanno avuto modo di presentare il proprio brano.Quello cheporterà in gara si intitola Battito e, come spiegato dalproprio ieri sera, nasconde una metafora profonda: “E’ una dicotomia fra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione.”D’altronde, soprattutto dopo essersi sottoposto all’operazione per asportare il tum0re al prancreas, non ha mai nascosto la propria battaglia contro questo nemico immaginario.Ieri sera, oltre ad avere lo sguardo spento e apparentemente molto provato, sembrava faticare a parlare.