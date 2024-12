Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Emir vuole bruciare viva Zeynep

I fans disanno ormai bene che i colpi di scena nella soap turca sono sempre dietro l’angolo, e nel corso dei prossimi episodi assisteranno a momenti di altissima tensione. La follia ditornerà protagonista, e Kozcuo?lu arriverà a cercare di, pur di vendicarsi su Kemal., trame: la vendetta diNelle nostre precedentivi abbiamo già rivelato cheescogiterà un piano per rapire la piccola Deniz e, approfittando di una serata romantica che Kemal e Nihan decideranno di concedersi.Dopo essere riuscito a far proiettare la sua immagine con la bambina tra le braccia nella sala cinematografica in cui si troveranno i neo sposi, l’uomo escogiterà un piano per attirare il nemico Kemal in una trappola mortale. Come farà?si servirà di sua moglieper attirare il cognato.