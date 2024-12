Sport.quotidiano.net - Donnarumma ko: tacchetti in faccia e guancia completamente aperta. Dieci punti di sutura per l’azzurro

Roma, 19 dicembre 2024 - Una tacchettata inha steso Gianluigi: il portiere del Paris Saint Germain nel primo tempo di Monaco-PSG, sfida valida per la sedicesima giornata di Ligue 1, è uscito in barella conciato male. Il portiere azzurro ha riportato un traumale con ferite multiple per cui ci sono voluti 10di, fa sapere lo staff del Psg. L'incidente con l'esterno del Monaco Wilfried Singo, ex Torino, che lo ha colpito con iin viso, una botta tremenda che ha costretto i medici a posizionare deimetallici sulla. Un trauma per cui "il giocatore oggi si sottoporrà a visite mediche e dovrà riposare per diversi giorni", spiega il club parigino. Gianluigiha subito un traumale nello scontro con Singo.