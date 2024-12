Anteprima24.it - Concussione e falso, assolto medico-chirurgo a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoEra finito sotto processo per avere dirottato da un ospedale pubblico, l’istituto tumori diPascale a una clinica privata napoletana, alcune pazienti oncologiche: assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” per il senologo eRaffaele Tortoriello, nei giorni scorsi, su decisione della VII sezione penale del Tribunale di. Insieme con Tortoriello (a cui vennero anche notificati gli arresti domiciliari) i giudici hannoun altro, il dottore Rocco Cerra, che rispondeva diin concorso.“Sono felice e riconoscente al collegio giudicante”, ha commentato attraverso una nota Tortoriello, che in questo processo è stato assistito prima dall’ avvocato Antonio Masullo e poi dall’ avvocato Silvio Piantadina.