Cinema contro streaming, chi sta vincendo

? Guardare un film nelle sale, su un maxi schermo, o aspettare l’uscita della pellicola su qualche piattaformae gustarselo comodamente a casa? Sicuramente le risposte dividono il pubblico appassionato di, tra chi lamenta la difficoltà di trovare una sala vicino alla propria abitazione dove proiettano il film e chi non vuole rinunciare a quel rito collettivo della visione in anteprima, tra sconosciuti accomunati dai medesimi gusti cinefili. Ovviamente, poi, dobbiamo anche considerare le decisioni delle case di produzione e dei registi che, in certi casi, preferiscono puntare al box office mentre, in altre situazioni, stipulano accordi per l’acquisto del titolo da parte di una piattaforma a pagamento (da Netflix a Prime, passando per Disney+ e Paramount+).