Cenone di Capodanno da Cannavacciuolo menù e prezzo a Villa Crespi bevande esclude

Leggi su Caffeinamagazine.it

da chef? Ecco cosa potrete mangiare e quanto costa. Antoninoè diventato famoso negli ultimi anni grazie a diversi programmi come “Cucine da incubo” e “Masterchef“. Ben presto il cuoco di Vico Equense tornerà per la seconda puntata della nuova stagione del talent culinario. Nel frattempo chef Canavacciuolo si gode il successo dei suoi ristoranti che hanno ottenuto ben otto stelle Michelin. Ben tre di queste sono state assegnate a, lo storico locale che Antonino ha aperto a Orta San Giulio, sulle rive del lago d’Orta, con la moglie 25 anni fa. Ma cosa c’è nelper le feste natalizie 2024 nel locale dove lusso e alta cucina raggiungono nuove vette?Leggi anche: Antonino, quanto costano e come sono i panettoni di Natale 2024Ilda 500 euro a persona di chefLegato sentimentalmente a Cinzia Primatesta, sposata nel 2005, proprio con lei chefha rilevatonel 1999 trasformandola in un lussuoso albergo con un ristorante d’alta cucina.