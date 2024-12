Ilgiorno.it - Casa della Carità di Varese: mensa serale accoglie 86 nuovi ospiti in un mese

È passato poco più di unda quando - lo scorso 11 novembre - la, già attiva a pranzo, ha aperto i battenti anche in orario, per offrire la cena ai bisognosicittà. Una risposta ad un servizio venuto a mancare in seguito alla chiusura dell’istituto delle SuoreRiparazione di via Luini. E i numeri di questo primo periodo sono significativi: 86 iaccolti alla Brunella, con un totale di 2.878 cene e una media di 107ogni sera. "Se lavoriamo per chiudere allora questo è un insuccesso, perché questi numeri dimostrano il pesograve povertà che colpisce ancora troppe persone a", dicono dallacoordinata da Matteo Aimetti. "Tuttavia, se pensiamo alle 2.878 volte in cui un uomo, una donna, un anziano, un giovane, uno straniero è entrato qui affamato e infreddolito ed è uscito con una cena calda, preparata nella nostra cucina e offerta con un sorriso.